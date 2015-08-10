В Польше из-за ужасной жары высыхают реки, в стране уже не хватает электроэнергии
Из-за жары в Польше высыхают реки, и в некоторых регионах не хватает воды, ограничение воды повлекло отключение электроэнергии.
Об этом сообщает TVN24.
В Нижней Силезии, регионе на юго-западе Польши, из-за жары высыхают реки и ручьи. Власти некоторых районов ограничили подачу питьевой воды, а в некоторых ее просто нет.
"Около 150 домохозяйств в настоящее время требуют воды, которую мы привозим для бытовых нужд. Это почти 600 жителей ", - сказал Петр Шиманский, секретарь гмины Влень.
Из-за нехватки воды крупным промышленным комплексам пришлось уменьшить подачу электроэнергии.
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"Долговременная высокая температура вызвала спад уровня воды в реках, а технологический процесс на электростанциях зависит от водных средств и ее температуры. Может быть, что нам придется внедрять дальнейшие ограничения на поставки электроэнергии", - сказал в эфире TVN24 Януш Скулиш из Правительственного центра безопасности Польши.
Сейчас ограничения касаются только крупных потребителей, таких как фабрики и заводы. Больницы и домохозяйства пользуются электроэнергией в полном объеме.