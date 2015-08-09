"Смерть пармезана": в сети песней высмеяли сожжение санкционных продуктов в России (аудио)

Так, российский поэт Андрей Орлов написал стихотворение об уничтожении российских сыров в РФ, назвав его "Смерть пармезана".

СМЕРТЬ ПАРМЕЗАНАТам вдали за рекой жарко печи горят,Пограничникам грозным не спится,Но не зная о том, пармезанский ... Posted by Андрей Орлов on 6 августа 2015 г.

В свою очередь пользователь Заза Заалишвили положил слова стиха на музыку, превратив их в лирическую песню в собственном исполнении.

Смерть пармезана на слова Орлуши Не мог удержатся... и спел на актуальную темуСанкции Российских властей"Смерть пармезана" на слова Орлушиисполнил Заза Заалишвили Posted by Zaza Zaalishvili on 9 августа 2015 г.

Как сообщал УНИАН, 29 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожение ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго. После этого правительство РФ утвердило правила уничтожения санкционных продуктов. Указ Путина начал действовать с 6 августа.

Между тем 87% россиян, согласно опросу социологического центра ЦИМЕС, выступают против уничтожения санкционных продуктов.