На границе с РФ водителю удалось "спасти" 1,5 тонны санкционных помидоров от уничтожения

На белорусско-российской границе в Псковской области (Россия), водитель, который перевозил 1,5 тонны помидоров, узнав об их возможном уничтожении, угнал автомобиль в Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

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"При досмотре продукции установлено отсутствие маркировки на упаковке, выявлены следы срыва этикеток. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 391 об отдельных специальных экономических мерах в соответствии с Правилами по уничтожению сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу в РФ, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 774 от 31 июля 2015 года, продукция подлежала изъятию и уничтожению", - говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре отметили, что узнав о приказе Путина, водитель, осуществляющий перевозку груза, угнал автомобиль на территорию Беларуси.