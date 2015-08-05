Построенные для России "Мистрали" останутся в полном распоряжении Франции - СМИ

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, сообщает РИА Новости.

"Оба судна остаются в единоличной собственности Франции и в ее полном распоряжении", - сказано в коммюнике, распространенном по итогам телефонных переговоров президента Франции Франсуа Олланда и главы российского государства Владимира Путина.

Читайте такжеОлланд заявил, что договоренности с Россией по "Мистралям" пока нет

Кроме того, Елисейский дворец заявил, что установленное на "Мистрали" оборудование после разрыва контракта будет демонтировано и передано России. "Российское оборудование, установленное на судах, будет возвращено", - говорится в коммюнике.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Франция должна была передать первый корабль "Владивосток" в ноябре прошлого года.