Госдеп обвинил Лаврова в "избирательном прочтении" заявлений Обамы о ПРО

В госдепартаменте США упрекнули министра иностранных дел России Сергея Лаврова в "избирательном прочтении" высказываний Барака Обамы о ЕвроПРО, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на слова представителя внешнеполитического ведомства Марка Тонера.

"Он (Лавров - Ред.) заявил, что президент сказал неправду, говоря о системе ПРО в Европе. И это в лучшем случае избирательное прочтение, а в худшем - намеренное игнорирование фактов", - заявил на брифинге Тонер.

По его словам, Обама "последовательно с 2009 года говорил, что европейская ПРО необходима для защиты США и союзников от баллистических ракет из Ближнего Востока".

"И соглашение с Ираном, если оно будет полностью реализовано, решит лишь проблему ядерного оружия, но не снимет угрозу, которую представляют баллистические ракеты Ирана", - добавил Тонер.

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В минувшую среду в интервью телеканалу Channel News Asia Сергей Лавров заявил: "В 2009 году президент Обама публично сказал, что если решится иранский ядерный вопрос, необходимости создания ПРО в Европе не будет. Кажется, он говорил неправду".

15 июля Иран и шестерка международных посредников заключили соглашение по ядерной программе. Согласно документу, Иран отказывается от обогащения урана в обмен на отмену международных санкций.