Спасенные в Средиземном море мигранты прибыли в Палермо

Корабль ВМС Ирландии Niamh доставил в четверг вечером в порт сицилийского города Палермо 367 мигрантов из стран Северной Африки, спасенных накануне примерно в 15 морских милях от побережья Ливии, сообщают РИА Новости.

По данным береговой охраны Италии, небольшое судно, на борту которого находились несколько сотен беженцев, перевернулось и затонуло в среду, когда корабли и катера, задействованные в операции ЕС "Тритон", приблизились к нему, чтобы спасти мигрантов. Сразу после кораблекрушения из моря были извлечены 25 тел погибших, которые сегодня также были доставлены в Палермо. Поисковые работы продолжаются, однако пока более не удалось спасти ни одного человека.

Всего в среду на месте кораблекрушения были спасены 373 человека, в том числе 24 женщины и 13 несовершеннолетних детей. Шесть из них сразу же были отправлены в больницы Палермо на вертолете. Сколько всего человек находилось на борту затонувшего судна, точно неизвестно, однако, по словам самих мигрантов, их было около 600. Таким образом, число жертв очередной трагедии может составлять порядка 200 человек.

В последний раз кораблекрушение такого масштаба произошло в ночь на 19 апреля примерно в 60 морских милях от побережья Ливии. По свидетельствам очевидцев, около 700 человек на небольшом судне пытались тогда добраться до побережья Италии, но затонули. Тогда удалось спасти лишь 28 мигрантов.

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По данным Международной организации по миграции, с начала этого года около 188 тысяч мигрантов были спасены во время попыток добраться в Европу через Средиземное море, за этот же период там погибли более двух тысяч человек.