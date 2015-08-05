Лодка с сотнями мигрантов утонула у берегов Ливии - ВВС

Как сообщает ВВС Украина, по некоторым данным, на борту судна могли находиться до 700 человек.

Авария произошла в 25 километрах от побережья Ливии.

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По информации Береговой охраны Италии, лодка перевернулась из-за того, что беженцы, которые находились на борту, увидели спасательную шлюпку и устремились на одну сторону судна.

Сейчас в Средиземном море проводят спасательную операцию, которую координирует береговая охрана Италии.