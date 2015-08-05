Лодка с сотнями мигрантов утонула у берегов Ливии - ВВС
19:50, 05 августа 2015Мир
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В Средиземном море перевернулась лодка, перевозившая мигрантов из стран Северной Африки.
REUTERS
Как сообщает ВВС Украина, по некоторым данным, на борту судна могли находиться до 700 человек.
Авария произошла в 25 километрах от побережья Ливии.
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По информации Береговой охраны Италии, лодка перевернулась из-за того, что беженцы, которые находились на борту, увидели спасательную шлюпку и устремились на одну сторону судна.
Сейчас в Средиземном море проводят спасательную операцию, которую координирует береговая охрана Италии.
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