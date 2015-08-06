Российским чиновникам угрожают тюрьмой за поедание санкционных продуктов

Об этом пишут "Известия", со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре.

"Разрабатываемые ведомством инструкции будут исключать возможность отведать контрабандный товар, а если сотрудник это сделает, то ненадлежащим образом выполнит свои должностные обязанности. Это, в свою очередь, может повлечь наказание по ч. 1 ст. 293 УК ("Халатность"), предусматривающей до 120 тыс. рублей штрафа, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года либо арест на срок до 3 месяцев", - пишет издание.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Алексей Алексеенко подтвердил, что поедание санкционных продуктов должностными лицами считается нарушением, но затруднился точно сказать, подпадает ли оно под уголовную статью.

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"Съедать не положено - нужно уничтожать, чтобы продукт не был употребим в пищу. Это нарушение точно очень серьезное", - сказал он.

7 августа 2014 года Россия ввела запрет на поставки ряда товаров из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. 31 июля правительство России утвердило процедуру уничтожения незаконно ввезенных в страну санкционных продуктов. Согласно документу, уничтожение "проводится любым доступным способом с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды".