Тысячи россиян просят Кремль отдать продукты из ЕС нуждающимся, а не уничтожать их

Более 150 тысяч подписей собрала петиция на сайте change.org с требованием отменить президентский указ об уничтожении ввозимых в Россию санкционных продуктов, сообщает Русская служба Би-би-си.

Вместо того, чтобы уничтожать продукты, авторы петиции требуют принять закон "о безвозмездной передаче продуктов и товаров народного потребления нуждающимся категориям граждан России".

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"Зачем нам уничтожать свежие европейские продукты, которыми можно накормить ветеранов, пенсионеров, инвалидов, многодетных, пострадавших от природных катаклизмов и других нуждающихся", - говорится в петиции.

Её авторы обращают внимание на то, что после подорожания некоторых продуктов многие категории россиян вынуждены ограничивать себя в еде. По мнению авторов петиции, закон помог бы таким людям "компенсировать то, что они потеряли в результате санкций".

На петицию уже отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что указ вступает в силу 6 августа и является обязательным для исполнения. "Пока нужно исходить из этого", - так Песков ответил на вопрос о возможности пересмотра решения.

Напомним, 31 июля правительство России утвердило процедуру уничтожения незаконно ввезенных в страну санкционных продуктов. Согласно документу, уничтожение "проводится любым доступным способом с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды".

Избавляться от санкционных продуктов предписано в присутствии не менее двух незаинтересованных лиц. Кроме того, документ обязывает записывать процедуру на видео и фото с указанием даты и времени.

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Также в Россельхознадзоре заявляли, что будут уничтожать сыры, ввезенные в Россию из стран Евросоюза с помощью бульдозера.

При этом помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что отправлять продукты в детские дома или в помощь на восток Украины нецелесообразно, поскольку "неизвестно, кем выработана эта продукция, какие риски она в себе несет". Также он предлагал отдать санкционные продукты на корм скоту.