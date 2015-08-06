Швеция подозревает своего гражданина в совершении военных преступлений на Донбассе

Об этом пишет "ЕвроПравда" со ссылкой на шведское издание Svenska Dagbladet.

"Я могу подтвердить, что продолжается расследование в отношении гражданина Швеции. Его подозревают в совершении ряда военных преступлений в Украине в 2014 году", - сказала прокурор Международной прокурорской палаты Стокгольма Тора Холст.

При этом она не стала уточнять, о каких именно преступлениях идет речь. По ее словам, подозреваемому обвинений не предъявлено, расследование в этом не нуждается.

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Издание со ссылкой на полицию безопасности Швеции отмечает, что немало шведов принимают участие в военных действиях на востоке Украины, преимущественно на стороне правительственных сил. Аналитики полиции безопасности отмечают, что в целом такими людьми движет тяга к насилию, интерес к оружию и взрывчатых веществ.

Следует отметить, что в прокуратуре не уточнили, на чьей стороне воевал подозреваемый гражданин Швеции.

Ранее УНИАН сообщал, что Словакия готовит изменения к законодательству, которыми учитывалось бы поведение граждан страны, участвующих в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков.