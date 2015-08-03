В России калужский губернатор предложил отказаться от варенья

Об этом сообщает российское издание "Дождь" со ссылкой на портал "Калуга 24".

"Оно (варенье) абсолютно бесполезное. Кроме вреда ничего нет. Брали бы и замораживали (ягоды), холодильник есть", — заявил Артамонов.

"Калуга 24" назвала начало сезона варенья одной из причин дефицита сахара в Калужской области и роста цен на этот продукт. По данным портала, за неделю цена на сахарный песок в регионе выросла на полтора-два процента.

Отмечается, что в северных районах области трудно купить даже подорожавший сахар — во всяком случае, в магазинах торговой сети "Магнит". Об этом на рабочем заседании областного правительства сообщил министр конкурентной политики и тарифов Николай Владимиров.

По словам главы местного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрия Каретина, проблема дефицита сахара и роста цен на него вызвана поставщиком из Тамбовской области. Соответствующие материалы уже передали в ФАС. Кроме того, Каретин отметил, что он лично беседовал с исполняющим обязанности руководителя, "чтобы срочно и незамедлительно приняли меры к этому поставщику".

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