ЕС сократил черный список граждан Беларуси

Как сообщил Официальный журнал ЕС, речь идет о техническом выполнении решения Совета сообщества от 18 мая, когда было принято постановление о сокращении перечня и одновременно о продлении срока его действия до конца октября текущего года.

Первый пакет санкций ЕС против Белоруссии был введен еще в 1997 году в связи с "нарушениями прав человека и нарушениями на выборах", передает ТАСС.

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Впоследствии различные санкционные меры вводились и упразднялись, пока в 2004 году не был утвержден полноценный черный список белорусских чиновников, которым запретили въезд в ЕС.

В сентябре 2008 года Совет ЕС на внеочередной встрече, посвященной последствиям конфликта в Южной Осетии, принял решение о приостановке санкций против Минска в связи со "значительным улучшением ситуации в области прав человека".

Однако уже после президентских выборов 2010 года санкции были не только введены вновь, но и усилены, и их действие сохраняется по настоящий момент.

Раз в полгода ЕС продлевает санкционный режим против Минска, регулярно исключая из списков по 15-20 человек, зачастую по причине того, что они оставляют госслужбу, выходят на пенсию или уходят из жизни.