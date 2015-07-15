РФ самовольно перенесла "госграницу" Южной Осетии на 450 метров вглубь грузинской территории

В документе выражен протест в связи с установкой 10 июля у сел Цителубани и Орчосани, а также вблизи центральной автомагистрали Тбилиси — Гори указателей с обозначением "так называемой границы", говорится в сообщении МИД Грузии, распространенном в среду. "МИД Грузии осуждает эти провокационные шаги России, направленные дестабилизацию ситуации", — отмечается в сообщении, пишет Росбалт.

В Тбилиси утверждают, что российские пограничники на прошлой неделе перенесли баннеры с надписью "государственная граница Южной Осетии" на 450 метров вглубь грузинской территории.

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Новая линия границы проходит всего в 450 м от автодороги общекавказского значения. Особую проблему составляет то, что на территории, формально оказавшейся под контролем Южной Осетии, оказался участок нефтепровода Баку-Супса, принадлежащий британской компании BP, с ежедневной пропускной способностью в 100 тысяч баррелей.

В Тбилиси Южную Осетию считают своей территорией, которую незаконно оккупировали российские войска. Помимо России, республику признали всего несколько стран, в том числе Венесуэла и различные островные карликовые государства.