Япония требует от США объяснений по поводу информации Wikileaks

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, передает Русская служба Би-би-си.

"Если это действительно было, то это крайне прискорбно, ведь мы союзники", - отметил Суга.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Wikileaks опубликовал отчет, из которого следует, что агентство национальной безопасности США на протяжении нескольких лет занималось прослушкой телефонов японского премьер-министра Синдзо Абэ, других членов правительства, а также ключевых работников корпорации Mitsubishi.

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В конце июня сообщение WikiLeaks о шпионаже разведки за французскими президентами Жаком Шираком, Никола Саркози и действующим французским лидером Франсуа Олландом вызвало большой международный скандал.

Президент США Барак Обама был вынужден позвонить и заверить Франсуа Олланда, что США уже больше не шпионят за Францией.

После телефонного разговора двух президентов Белый дом заявил, что разговоры и переговоры Франсуа Олланда "не являются и не будут являться целью" США.