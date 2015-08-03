СМИ: согласно соцопросу, половина россиян поддерживает введение цензуры в интернете

Такие данные содержатся в докладе "Чего желает общество: стремление россиян к контролю интернета", подготовленного на основе исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра изучения глобальных коммуникаций при Анненбергской школе коммуникаций университета Пенсильвании (США), передает ТАСС.

Согласно результатам опроса, в целом лишь 11% россиян считают, что интернет должен быть совершенно свободным от правительственной цензуры. 49%, напротив, полагают, что в интернете должна быть цензура. Такое мнение разделяют 57% граждан, которые не пользуются интернетом, и 43% постоянных пользователей.

Читайте такжеРоссия угрожает внести YouTube в реестр нарушителей авторских прав

Доля тех, кто считает цензуру уместной только в отношении определенного контента, составляет 40%. В основном респонденты, выбирая из предложенных типов контента, говорили, что государство должно регулировать материалы, защищенные авторским правом, зарубежные СМИ и их сайты, зарубежные сайты в целом и материалы, вызывающие национальную или расовую вражду.

Делая выбор в специфических видах контента, 59% опрошенных заявили, что государство должно цензурировать или блокировать порносайты с гомосексуальным контентом, 46% призывают контролировать группы в социальных сетях, в которых содержится информация об антиправительственных протестах, 45% уверены, что нужно блокировать в интернете видео панк-группы Pussy Riot, участницы которой Надежда Толоконникова и Мария Алехина были осуждены на два года колонии за скандальный "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в 2012 году.

Читайте такжеВ России сайт Rutracker и две онлайн-библиотеки могут попасть под вечную блокировку

43% респондентов заявили, что государство должно подвергать цензуре или блокировать сайты блогеров, "призывающих к смене власти, - например, Алексея Навального".

По словам автора доклада профессора университета Огайо Эрика Нисбета, в ходе опроса были выявлены две категории возможных угроз, исходящих от интернета, - внутренние и внешние.

"Возможная внутренняя угроза заключается в том, что интернет используется политическими экстремистами и радикалами для дестабилизации государства и подрыва политической стабильности в России. Возможная внешняя угроза заключается в том, что Запад и зарубежные СМИ используют интернет для противодействия интересам России", - отметил он.

Читайте такжеРоссийский депутат требует запретить использовать "пропагандирующие гомосексуализм" смайлики

"Общество, которое чувствует себя "осажденным" врагами, его культура и молодежь может реагировать подобным образом", - считает директор Центра исследований глобальных коммуникаций университета Пенсильвании Монро Прайс.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия планирует ввести штрафы за подключения к Wi-Fi-сетям без идентификации. За нарушение порядка идентификации предлагается установить административную ответственность, начиная с первого квартала 2016 года.