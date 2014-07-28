Участницы группы Pussy Riot в ЕСПЧ требуют взыскать с России 250 тысяч евро

Такая сумма заявлена в возражениях девушек на позицию российских властей по их жалобе в ЕСПЧ. На прошлой неделе документ был отправлен в суд, сообщает российская газета «Ведомости».

Это заключительная стадия коммуникации, поясняет Павел Чиков, председатель ассоциации «Агора», юристы которой представляют девушек в суде. У российского правительства будет возможность высказаться по поводу запрошенной суммы компенсации, после чего суд приступит к подготовке решения, которое может состояться еще до конца этого года, надеется Чиков. Девушки также просят компенсировать им 10 000 евро судебных расходов — таким образом, общая сумма претензий достигает 250 000 евро.Читайте такжеАмністовані учасниці Pussy Riot збираються співпрацювати з Навальним

Алехина и Толоконникова считают, что во время следствия и суда по делу о панк-молебне были нарушены их права на свободу выражения мнения, свободу и личную неприкосновенность, запрет пыток и право на справедливое судебное разбирательство (статьи 10, 5, 3 и 6 Европейской конвенции).

Российские власти, отвечая на вопросы ЕСПЧ по жалобе Pussy Riot, с такой трактовкой не согласились. Москва опровергает обвинения в бесчеловечном обращении, ссылаясь на то, что, например, стеклянные клетки используются во многих странах и до сих пор это не воспринималось как нарушение прав человека. Уголовное преследование за панк-молебен тоже нельзя считать покушением на свободу слова, настаивают в правительстве: вмешательство «носило побочный характер по отношению к уголовной ответственности за совершенное преступление» и преследовало законную цель — защиту права на свободу вероисповедания православных христиан.Читайте такжеРоссия проиграла судебный процесс ЮКОСу по делу на $50 миллиардов

ЕСПЧ уже признавал бесчеловечным обращением металлические клетки в судах, напоминают Алехина и Толоконникова, а стеклянные «аквариумы» — еще хуже: плохо слышно участников процесса, душно, а общаться с адвокатами можно только через узкое окошко на уровне метра от пола. Также они настаивают, что основной причиной их уголовного преследования была не акция в храме Христа Спасителя, а огромная популярность видеоролика об этой акции, набравшего более 3 млн просмотров в интернете (именно на него ссылался настоятель храма, когда обращался с заявлением в правоохранительные органы, ролик впоследствии был признан экстремистским). Заявительницы также утверждают, что требования конвенции нарушает сам закон о противодействии экстремизму — в силу слишком неконкретных формулировок, порождающих его произвольное применение.Читайте такжеПравозахисники назвали звільнення політв’язнів у РФ передолімпійським піаром

По словам Чикова, при расчете компенсации за основу брались максимальные суммы компенсаций, ранее присужденные Евросудом (например, 2500 евро за незаконное содержание под стражей в течение восьми дней по иску против Болгарии). Полученные средства девушки обещают направить на правозащитную деятельность в России, подчеркивает Чиков.

Нпомним, что пять девушек группы Pussy Riot в конце февраля 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете и вызвал большой общественный резонанс. Полиция задержала трех участниц акции - Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич, которых Хамовнический суд Москвы 17 августа 2012 года приговорил к двум годам колонии общего режима за хулиганство. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина вышли на свободу по амнистии.