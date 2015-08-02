На Байкале загорелся теплоход, эвакуировано около 120 человек (фото)

Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Иркутской области.

«В 12.11 (мск) поступило сообщение о возгорании на корабле «Баргузин» в районе н.п. Большое Голоустное. На корабле находится около 120 человек, люди эвакуированы на спасательные плоты и обеспечены спасательными жилетами», - говорится в сообщении.

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При этом сообщается, что к месту происшествия направлены все возможные плавательные средства.