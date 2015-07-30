Ким Чен Ын готовится к войне с США и Южной Кореей - СМИ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК, Ким Чен Ын сделал это заявление по итогам визита на военную базу Кальма недалеко от портового города Вонсан на восточном побережье страны.

Отмечается, что тренировка, которую ЦТАК назвал "военно-воздушными соревнованиями", была проведена по случаю 62-й годовщины подписания соглашения о перемирии по итогам Корейской войны 1950-1953 годов.

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Этот конкурс "должен осуществить радикальный поворот в учениях, направленных на подготовку к войне, полной желания свести счеты с американскими империалистами и группой южнокорейских марионеток, которые, будучи охвачены проамериканской психопатией, разжигают противостояние между соотечественниками", цитирует ЦТАК лидера КНДР.

Начальник северокорейского Генштаба Ри Ён Гиль, также присутствовавший на показательных выступлениях летчиков, в своей речи отметил, что Корейский полуостров сейчас находится на грани войны, по масштабам не уступающей конфликту 65-летней давности.

ЦТАК не сообщает, когда именно прошли учения. Годовщина окончания Корейской войны отмечается 27 июля.