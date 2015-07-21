Северная Корея отказалась обсуждать возможность ядерного разоружения

Об этом, как передает агентство ЦТАК, заявил официальный представитель северокорейского министерства иностранных дел.

«КНДР — ядерная держава по форме и содержанию, и у нее есть соответствующие интересы», — сообщил он.

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По словам представителя внешнеполитического ведомства, возможности ядерного сдерживания — не предмет торга, а якобы средство защиты суверенитета страны от "угрозы со стороны США", передает Lenta.ru.

Как сообщал УНИАН, с момента прихода к власти в Северной Корее нынешнего лидера страны Ким Чен Ына в 2011 году казнили 70 человек.