Кэмерон хочет провести референдум о выходе страны из ЕС в июне 2016 года - СМИ

В мае королева Елизавета пообещала дать своим подданным возможность высказаться по вопросу членства в ЕС, не назвав конкретной даты. В качестве крайнего срока проведения голосования назывался конец 2017 года, передает Дождь.

Читайте такжеКэмерон: Британии угрожает все более агрессивная Россия

Канцлер британского казначейства Джордж Осборн пытался отложить сроки проведения референдума, но Кэмерон решил, что идеальный срок выпадает на 2016 год. По его мнению, это поможет снизить экономические риски, связанные с возможным выходом из Евросоюза. На выбор также повлиял экономический кризис в Греции и попытки не допустить ее выхода из ЕС и еврозоны.

По мнению собеседника издания, парламент страны одобрит предложенную премьером дату.