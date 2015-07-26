Умер режиссер "Маленькой Веры" Василий Пичул

Об этом сообщил в сети Facebook продюсер Марк Левин, работавший с Пичулом над фильмом «В городе Сочи темные ночи», пишет сайт издания КоммерсантЪ.

Василий Пичул - автор «Маленькой Веры», одного из знаковых фильмов перестройки.

Режиссер родился в 1961 году. В 1983 закончил мастерскую Марлена Хуциева во ВГИКе. Дипломным фильмом Пичула стала экранизация повести Бориса Васильева «Вы чье, старичье?».

Читайте такжеВ России умер праправнук ПушкинаВ 1988 году на советские экраны вышел самый известный фильм режиссера - «Маленькая Вера», история обычной советской семьи, разворачивающаяся в родном для Пичула городе Мариуполе. «Маленькая Вера» впервые нарушила цензурный запрет на откровенную демонстрацию интимных отношений в советском кино. Фильм имел успех и в СССР, и на международных фестивалях - в Венеции он получил престижный приз FIPRESCI.

После «Маленькой Веры» Пичул снял еще два известных фильма - черную комедию «В городе Сочи темные ночи» и «Мечты идиота», экранизацию «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, перенесенную в современную режиссеру Москву.

С конца 1990-х годов Пичул работал в основном на российском телевидении. За третью часть новогоднего фильма «Старые песни о главном» на Первом канале он получил ТЭФИ. Работал сценаристом и режиссером в сатирической программе «Куклы». Последним проектом Пичула на телевидении стал мистический сериал о вампирах «Пятая стража».

В марте 2014 года подписал письмо в поддержку Путина и аннексии Крыма.