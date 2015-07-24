Три человека ранены в результате взрыва в отеле в Турции
13:30, 24 июля 2015Мир
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О причинах взрыва пока что официально не сообщали.
На месте взрыва работает полиция / AA photo
В пятницу, 24 июля, трое человек было ранено в результате взрыва на шестом этаже отеля в провинции Элязыг на востоке Турции.
Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.
В данный момент причины взрыва официально не названы, известно о трех раненых, которые были сразу госпитализированы.
Приняты меры безопасности на случай, если взрыв был вызван утечкой газа.
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Полиция сообщает об обнаружении емкостей с легковоспламенимой жидкостью в комнате, где произошел взрыв.
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