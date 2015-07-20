Теракт в Турции с почти 30 жертвами, скорее всего, совершило "Исламское государство"
Теракт в турецком городе Суруч, который унес жизни не менее 27 человек, вероятнее всего, совершен представителем террористической группировки "Исламское государство".
Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на собственные источники, передает "ЕвроПравда".
Как отмечается, самоподрыв могла совершить 18-летняя девушка, которая принадлежит к "Исламскому государству".
Согласно сообщениям, одновременный взрыв террористом-смертником был совершен в центре сирийского города Кобани, которое в течение последних месяцев неоднократно подвергалось нападениям исламистов.
Читайте такжеКоличество жертв взрыва в Турции возросло до 28 человек (фото)
Эту информацию, в частности, подтвердили высокопоставленные источники в Анкаре.
"Если это "Исламское государство", то они не остановятся на Суручи. Вскоре мы могли бы закончить, как Сирия", - сказал Мухсин Кизилкая, депутат от правящей Партии справедливости и развития.