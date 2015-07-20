Теракт в Турции с почти 30 жертвами, скорее всего, совершило "Исламское государство"

Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на собственные источники, передает "ЕвроПравда".

Как отмечается, самоподрыв могла совершить 18-летняя девушка, которая принадлежит к "Исламскому государству".

Согласно сообщениям, одновременный взрыв террористом-смертником был совершен в центре сирийского города Кобани, которое в течение последних месяцев неоднократно подвергалось нападениям исламистов.

Читайте такжеКоличество жертв взрыва в Турции возросло до 28 человек (фото)

Эту информацию, в частности, подтвердили высокопоставленные источники в Анкаре.

"Если это "Исламское государство", то они не остановятся на Суручи. Вскоре мы могли бы закончить, как Сирия", - сказал Мухсин Кизилкая, депутат от правящей Партии справедливости и развития.