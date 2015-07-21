После вчерашнего теракта Турция решила усилить охрану на границе с Сирией

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Турция «будет продолжать осуществление всех необходимых мер против «Исламского государства», сообщает "Радио Свобода".

Он также добавил: «Мероприятия на нашей границе с Сирией будут усилены».

В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона курдских демонстрантов, которые обвинили правительство Турции в совершении атаки.

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Как сообщал УНИАН, в результате террористической атаки в городе Суруч провинции Шанлыурфа погибли 30 человек, около 100 получили ранения. Взрывное устройство было приведено в действие у входа в здание культурного центра Амара, в котором проживает около 300 человек, представителей Федерации молодежных сообществ социалистов. В связи с этим большая часть пострадавших и погибших - это члены Федерации.

Бомбу, вероятно, мог привести в действие смертник из числа боевиков террористической группировки "Исламское государство".