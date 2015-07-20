Число жертв теракта в Турции возросло до 30 человек

Об этом сообщает издание Daily Sabah, пишет Европейская правда.

Как отмечается, 23 человека были убиты на месте взрыва, еще семь скончались в больнице от полученных ран.

Количество погибших подтвердил губернатор округа Суруч Абдула Чифтчи. По его словам, 20 человек до сих пор находятся в критическом состоянии.

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В то же время, как сообщает издание Todays Zaman, число раненых превышает сто человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, произошел взрыв в турецком городе Суруч на границе с Сирией.

Позже стало известно, что самоподрыв могла совершить 18-летняя девушка, которая принадлежит к "Исламскому государству".