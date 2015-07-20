Число жертв теракта в Турции возросло до 30 человек
Количество погибших в результате теракта в турецком городе Суруч увеличилось до 30 человек, еще 76 человек получили ранения.
Об этом сообщает издание Daily Sabah, пишет Европейская правда.
Как отмечается, 23 человека были убиты на месте взрыва, еще семь скончались в больнице от полученных ран.
Количество погибших подтвердил губернатор округа Суруч Абдула Чифтчи. По его словам, 20 человек до сих пор находятся в критическом состоянии.
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В то же время, как сообщает издание Todays Zaman, число раненых превышает сто человек.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, произошел взрыв в турецком городе Суруч на границе с Сирией.
Позже стало известно, что самоподрыв могла совершить 18-летняя девушка, которая принадлежит к "Исламскому государству".