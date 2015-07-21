Чуркин утверждает, что Совбез ООН попытается соединить резолюции Малайзии и РФ по катастрофе Boeing

Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин по итогам закрытой встречи Совбеза, передает ТАСС.

"Каких-то твердых результатов или договоренностей не достигнуто, но все же, на мой взгляд, очень важно, что мы расстались с настроением попробовать найти общий знаменатель и попробовать посмотреть, как подход, предложенный малайзийской стороной, и подход, предложенный нами, соединить для того, чтобы Совет Безопасности помог сделать следующий шаг", - сказал дипломат.

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Чуркин также отметил, что Россия предлагает усилить роль генерального секретаря ООН в расследовании авиакатастрофы.

По его словам, на данный момент не назначено никаких дальнейших консультаций по проекту резолюции. Постпред РФ также не стал строить предположений по поводу того, когда документ может быть рассмотрен.

"Пока должны все переварить состоявшееся сегодня обсуждение. Посмотрим, что будет дальше", - подчеркнул он.

Ранее Россия представила Совбезу ООН свою резолюцию по МН17 и созвала совещание для обсуждения.

Как сообщал УНИАН, ранее Малайзия внесла проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы рейса MH17 в Донецкой области в июле 2014 года.

С инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина. Россия не поддерживает это предложение.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью пророссийские террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.