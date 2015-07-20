Малайзия ожидает решительных шагов Совбеза ООН по созданию трибунала по Boeing-777

Малайзия и раньше поддерживала идею создания международного трибунала вместе с другими государствами, которые одобряют эту инициативу. В МИД страны впервые озвучили собственную позицию по этому поводу, сообщает украинская служба "Немецкой волны".

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"Важно для Совета безопасности ООН предпринять четкие и решительные шаги против виновных в уничтожении самолета рейса МН17 и послать четкий сигнал. Создание трибунала на этой стадии соответствует практике Совета безопасности ООН. Судей, прокурора и секретаря должен назначить генсек ООН", - отмечается в заявлении ведомства.

"Все остальные специальные уголовные суды и трибуналы были созданы до завершения следствия", - говорится в заявлении.

Как известно, ранее делегация Малайзии официально внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала для расследования причин катастрофы рейса МН17 на востоке Украины.

К созданию трибунала призвали и другие страны-члены ООН - Австралия, Бельгия, Нидерланды, а также Украина. Российская сторона, которая имеет право вето в Совбезе ООН, уже объявила, что не поддерживает эту идею.