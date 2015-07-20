Россия представила Совбезу ООН свою резолюцию по МН17 и созвала совещание для обсуждения
Россия представила в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции, касающейся авиакатастрофы малайзийского Boeing в Украине в июле 2014 года.
Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, сообщает ТАСС.
По его словам, для обсуждения документа российская делегация созвала закрытое совещание, которое состоится в 15:00 (22:00 по Киеву).
Читайте такжеЛибералы и демократы Европарламента призвали ЕС создать трибунал по трагедии МН-17
"Мы находимся в процессе консультаций. Мы представили свой собственный проект резолюции. Мы созвали совещание в 3 часа дня, чтобы обсудить ее", - сказал дипломат.
Как сообщал УНИАН, ранее Малайзия внесла проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы рейса MH17 в Донецкой области в июле 2014 года.
С инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина. Россия не поддерживает это предложение.
Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью пророссийские террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.
Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками.
Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.