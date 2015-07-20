Количество жертв взрыва в Турции возросло до 28 человек (фото, видео)

По данным информагентств, ранения в результате инцидента получили около 100 человек, передает Би-би-си. Власти не исключают, что число жертв продолжит расти.

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Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли не мене десяти человек, еще несколько десятков пострадали.

Взрыв прогремел в чайном кафе перед городским культурным центром. После взрыва начался пожар.

Отметим, что этот теракт на территории Турции стал самым масштабным с начала этого года.

Суруч находится неподалеку от сирийского города Кобани, который в последние месяцы стал центром ожесточенных столкновений боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" и курдских войск.

Кобани - стратегически важный город, который традиционно населяли курды. Боевики "Исламского государства" начали наступательную операцию на город в прошлом году, в результате чего десятки тысяч людей бежали в Турцию.