Количество жертв взрыва в Турции возросло до 28 человек (фото, видео)
Число погибших в результате взрыва в турецком городе Суруч на границе с Сирией выросло до 28 человек.
По данным информагентств, ранения в результате инцидента получили около 100 человек, передает Би-би-си. Власти не исключают, что число жертв продолжит расти.
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Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли не мене десяти человек, еще несколько десятков пострадали.
Взрыв прогремел в чайном кафе перед городским культурным центром. После взрыва начался пожар.
Отметим, что этот теракт на территории Турции стал самым масштабным с начала этого года.
Суруч находится неподалеку от сирийского города Кобани, который в последние месяцы стал центром ожесточенных столкновений боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" и курдских войск.
Кобани - стратегически важный город, который традиционно населяли курды. Боевики "Исламского государства" начали наступательную операцию на город в прошлом году, в результате чего десятки тысяч людей бежали в Турцию.