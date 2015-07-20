Среди погибших и пострадавших в результате теракта в Турции украинцев нет - МИД

16:27, 20 июля 2015
Мир
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Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших в результате теракта в турецком городе Суруч.

REUTERS

Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Информация от посольства Украины в Турции: по данным полиции провинции Шанлыурфа, среди погибших и пострадавших граждан Украины нет", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня произошел взрыв в турецком городе Суруч на границе с Сирией, в результате которого погибли 28 человек.

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Позже стало известно, что самоподрыв могла совершить 18-летняя девушка, которая принадлежит к "Исламскому государству".

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