Среди погибших и пострадавших в результате теракта в Турции украинцев нет - МИД

Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Информация от посольства Украины в Турции: по данным полиции провинции Шанлыурфа, среди погибших и пострадавших граждан Украины нет", - говорится в ее сообщении.

Информация от Посольства Украины в Турции: по данным полиции провинции Шанлыурфа среди погибших и пострадавших граждан Украины нет. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) July 20, 2015

Как сообщал УНИАН, сегодня произошел взрыв в турецком городе Суруч на границе с Сирией, в результате которого погибли 28 человек.

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Позже стало известно, что самоподрыв могла совершить 18-летняя девушка, которая принадлежит к "Исламскому государству".