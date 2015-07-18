Более 400 человек пострадали при столкновении двух поездов в ЮАР (фото)

01:03, 18 июля 2015
Мир
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При столкновении двух поездов в южноафриканском Йоханнесбурге пострадали, по последним данным, 426 человек.

twitter.com/Abramjee

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

Как сообщила представитель экстренной аварийной службы Йоханнесбурга Нана Радебе (Nana Radebe), пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы с незначительными травмами.

twitter.com/crimeairnetwork

Ранее представитель службы скорой неотложной помощи Netcare911 Санти Стейнманн (Santi Steinmann) заявила агентству BNO News, что жертв и тяжело раненых в результате инцидента нет.

twitter.com/ewnreporter

Столкновение двух поездов произошло на станции Буйсенс (Booysens). Причина случившегося выясняется.

twitter.com/crimeairnetwork

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