Более 400 человек пострадали при столкновении двух поездов в ЮАР (фото)
01:03, 18 июля 2015Мир
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При столкновении двух поездов в южноафриканском Йоханнесбурге пострадали, по последним данным, 426 человек.
Столкновение двух поездов произошло на станции Буйсенс / twitter.com/Abramjee
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.
Как сообщила представитель экстренной аварийной службы Йоханнесбурга Нана Радебе (Nana Radebe), пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы с незначительными травмами.
twitter.com/crimeairnetwork
Ранее представитель службы скорой неотложной помощи Netcare911 Санти Стейнманн (Santi Steinmann) заявила агентству BNO News, что жертв и тяжело раненых в результате инцидента нет.
twitter.com/ewnreporter
Столкновение двух поездов произошло на станции Буйсенс (Booysens). Причина случившегося выясняется.
twitter.com/crimeairnetwork
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