Более 400 человек пострадали при столкновении двух поездов в ЮАР (фото)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

Как сообщила представитель экстренной аварийной службы Йоханнесбурга Нана Радебе (Nana Radebe), пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы с незначительными травмами.

Ранее представитель службы скорой неотложной помощи Netcare911 Санти Стейнманн (Santi Steinmann) заявила агентству BNO News, что жертв и тяжело раненых в результате инцидента нет.

Столкновение двух поездов произошло на станции Буйсенс (Booysens). Причина случившегося выясняется.