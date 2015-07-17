Около 160 тысяч мусульман одновременно молились на улицах Москвы (фото)

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД Москвы.

"Всего в праздничных мероприятиях в столице приняли участие около 160 тысяч человек. Чрезвычайных происшествий не допущено, сотрудники московской полиции обеспечили общественный порядок и безопасность граждан в полном объеме", — сообщили в ведомстве.

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Ид Аль-Фитр (в переводе с арабского — праздник разговения, по-тюркски — Ураза-байрам) — один из самых значимых религиозных праздников в исламе. Традиция празднования берет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.