В США признали виновным "колорадского стрелка", расстрелявшего десятки людей на премьере "Бэтмена"

На фото: в суд везут одну из жертв Холмса, Калеба Медли.

Как сообщает Reuters, Джеймса Холмса признали виновным по всем 165 эпизодам обвинения, включая массовое убийство.

После трехмесячного процесса, на котором давали показания сотни свидетелей и были продемонстрированы тысячи доказательств, жюри присяжных приняло единогласное решение, отвергнув версию защиты о невменяемости убийцы.

Читайте такжеБывшему охраннику Освенцима дали 4 года тюрьмы за соучастие в 300 тысячах убийствПрисутствующие на процессе родственники жертв приветствовали обвинительный вердикт аплодисментами и улыбками.

Теперь обвинение может потребовать для Холмса смертной казни.

В ночь на 20 июля 2012 года Джеймс Холмс вошел в здание кинотеатра в штате Колорадо, где проходила премьера нового фильма из цикла о Бэтмене ("Темный рыцарь. Возрождение легенды"), распылил там слезоточивый газ и начал стрелять по зрителям: погибли 12 человек, ранения получили 70.