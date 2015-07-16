Во Франции из-за жары погибли 700 человек
13:56, 16 июля 2015Мир
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Во Франции из-за жары за неделю (с 29 июня по 5 июля) погибли 700 человек.
Врачи скорой помощи выезжали к пациентам 3580 раз / www.trthaber.com
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
Как отмечается, это на 7% превышает привычный уровень смертности от жары.
По словам министра, в результате общего ухудшения состояния здоровья населения, врачи скорой помощи выезжали к пациентам 3580 раз.
Кроме того, было зарегистрировано 1460 обращений к врачам в связи с жарой, что в 10 раз превышает обычный уровень, сообщила Турен.
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