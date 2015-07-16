Во Франции из-за жары погибли 700 человек

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Как отмечается, это на 7% превышает привычный уровень смертности от жары.

По словам министра, в результате общего ухудшения состояния здоровья населения, врачи скорой помощи выезжали к пациентам 3580 раз.

Кроме того, было зарегистрировано 1460 обращений к врачам в связи с жарой, что в 10 раз превышает обычный уровень, сообщила Турен.

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