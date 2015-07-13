Ирак получил от США первую партию многоцелевых истребителей F-16

Правительство Ирака сообщило, что получило от США первую партию заказанных многоцелевых истребителей F-16. На авиабазе Баляд севернее Багдада приземлились первые четыре таких самолета из 36.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Доставки этих самолетов, первые из которых были законтрактованы еще в 2011 году, в Ираке ожидали ранее, но в США ее откладывали по соображениям безопасности из-за обеспокоенности возможным наступлением экстремистской группировки «Исламское государство».

Также в понедельник, 13 июля, военные Ирака в очередной раз объявили о начале наступления с целью освободить от исламистов провинцию Анбар, занимающую большую западную часть страны от ее центра до границы.

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Отмечается, что с таким же заявлением в Ираке уже выступали в мае, но с тех пор никаких заметных продвижений в позициях сторон не наступило. Первое заявление прозвучало после того, как ранее в мае группировка «Исламское государство» захватила главный город провинции Рамади. Сейчас его передовые отряды находятся за несколько десятков километров от авиабазы, на которую прибыли самолеты.

Многоцелевые истребители F-16 Fighting Falcon, созданные в 1970-х годах и с тех пор много раз модернизированные (Ирак получает одну из последних на данный момент модификаций), компания-производитель Lockheed Martin называет «самым безопасным и самым эффективным» таким самолетом 4-го поколения в мире. Более 4,5 тысячи их находятся на вооружении почти 30 стран и участвовали во многих вооруженных конфликтах.