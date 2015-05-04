Катар и Франция заключили сделку по покупке истребителей
15:12, 04 мая 2015Мир
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Франция подписала соглашение с Катаром о продаже 24 многоцелевых истребителей Dassault Rafale ("Шквал") .
Катар заключил сделку о покупке французских истребителей / sites.google.com
Стоимость сделки оценивается в 6,3 млрд евро ($7,02 млрд), передает Би-би-си. Согласно подписанному документу, Катар начнет получать французские истребители с середины 2018 года.
Читайте такжеКатар закупит у Франции истребителиПрезидент Франции Франсуа Олланд не исключил, что в будущем Париж может поставить Дохе еще одну партию Rafale.
Ранее в этом году Франция уже договорилась о продаже 24 истребителей Rafale в Египет, еще 36 таких же истребителей заказала Индия.
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