Катар и Франция заключили сделку по покупке истребителей

Стоимость сделки оценивается в 6,3 млрд евро ($7,02 млрд), передает Би-би-си. Согласно подписанному документу, Катар начнет получать французские истребители с середины 2018 года.

Читайте такжеКатар закупит у Франции истребителиПрезидент Франции Франсуа Олланд не исключил, что в будущем Париж может поставить Дохе еще одну партию Rafale.

Ранее в этом году Франция уже договорилась о продаже 24 истребителей Rafale в Египет, еще 36 таких же истребителей заказала Индия.