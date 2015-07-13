Экс-посол Хербст: в США растет число сторонников предоставления Украине оборонительного оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра им. Д. Патричиу при Атлантическом совете США Джон Хербст заявил во время презентации отчета Атлантического совета США под названием "Скрываются на виду: война Путина в Украине".

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Он отметил, что в Вашингтоне все больше растет количество сторонников того, чтобы поставлять защитное оружие Украине. "К этой мысли склоняется Обама", - сказал он

"Постепенно там растет убеждение на высоком уровне, что Россия представляет угрозу для Америки через Украину. Думаю, что постепенно, со временем США под определенные гарантии предоставят защитное оружие Украине", - сказал Джон Хербст.

По его мнению, если западные стране не введут новые санкции против России из-за ее агрессивной политики в отношении Украины, то старые санкции будут продолжать действовать и давать свои результаты.