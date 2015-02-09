Экс-посол США о поставках оружия в Украину: решение можно принять быстро, оружие - на складах

Президент Соединенных Штатов Барак Обама сейчас детально изучает этот вопрос и должен вскоре объявить о своем решение.

Об этом в прямом эфире программы ТСН.Тиждень сказал бывший посол США в Украине и один из тех, кто призвал президента Обаму все-таки помочь нам оружием, Джон Хербст.

"Президент Обама и его Администрация как раз пересматривают политику на сегодняшний день. Я знаю, что он очень много внимания уделяет тому, что говорят в Европе, в том числе и Меркель, и то, что произошло в эти дни. И сейчас в Вашингтоне, в Конгрессе и также наш Департамент безопасности и обороны поддерживает идею помощи Украине в борьбе с агрессией", - сказал Хербст.

На уточняющий вопрос, когда именно конкретно Украина может получить ответ, будет ли США поставлять оружие оборонного значения, экс-посол ответил: "В первую очередь должен принять решение президент. Думаю, что такое решение принять можно довольно быстро, учитывая то, что у нас уже есть (оружие) на складах. Здесь зависит от того, что будет рекомендоваться в общем отчете", - уточнил Хербст.

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Последнее обострение ситуации на Донбассе часть экспертов объясняет тем, что Кремль уже готовится перевести войну в новый формат и задействовать авиацию, начать бомбардировки.

"Конечно, все опасаются этой ситуации, что война в Украине становится все более открытой. То есть эта агрессия уже становится неприкрытой. И сейчас уже становится более четко понятно, что делает Москва. Есть риск, что Москва может применить воздушные силы. Но в принципе здесь четко прослеживается рука Кремля. Мы видим, что Россия ведет такую войну. Наш отчет не рекомендует применение противовоздушных средств, поскольку это приведет к еще большей эскалации. Но мы об этом говорим в любом случае. И я думаю, что если Путин будет применять воздушные войска, то тогда реакция Америки будет быстрой", - заверил бывший посол США в Украине.