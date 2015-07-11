США объявили Тунис одним из главных союзников, не входящих в НАТО

Об этом говорится в распространенном сообщении госдепартамента, передает ТАСС.

"Сегодня администрация США объявила, что Тунис стал 16-м главным союзником США из числа стран, не входящих в НАТО, - отмечается в документе. - Это решение посылает четкий сигнал нашей поддержки намерению Туниса присоединиться к мировой демократии и подчеркивает то значение, которое Соединенные Штаты придают своей дружбе с правительством и народом Туниса".

"Мы верим в Тунис и в предстоящие годы будем работать с ним как со стабильным партнером", - заявил ранее президент Барак Обама.

Данный статус определяет приоритетность развития отношений с США, в том числе, совместное участие в оборонных инициативах, военных учениях, контртеррористических мероприятиях, космических проектах, а также поставку ограниченных видов вооружения. Кроме Туниса, в список приоритетных для США стран входят Австралия, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Республика Корея, Пакистан, Таиланд, Филиппины и Япония.

Весной Белый дом проинформировал, что в случае необходимости США предоставят Тунису "правительственные гарантии кредитов на сумму до $500 млн", чтобы поддержать там экономические реформы.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Тунисе приступили к строительству стены, которая должна помешать проникновению боевиков «Исламского государства» на территорию страны. Ограждение будет находиться на границе с Ливией.