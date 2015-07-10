В России умер праправнук Пушкина
21:23, 10 июля 2015Мир
3613 0
В возрасте 89 лет в Москве скончался праправнук поэта Александра Сергеевича Пушкина Сергей Борисович Пушкин.
Умер потомок Пушкина / pushkinmuseum.ru
Как сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на пресс-службу Государственного музея Пушкина Сергей Пушкин умер 9 июля.
Потомок классика русской литературы родился в Москве 26 июля 1925 года.
Читайте такжеВ Москве умер Евгений ПримаковПосле окончания вуза он работал в Институте метрологии времени и пространства.
Занимаясь проблемами сверхточных измерений частоты времени, Пушкин стал главным конструктором первых в Советском Союзе сверхточных квантовых часов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter