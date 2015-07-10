В России умер праправнук Пушкина

Как сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на пресс-службу Государственного музея Пушкина Сергей Пушкин умер 9 июля.

Потомок классика русской литературы родился в Москве 26 июля 1925 года.

Читайте такжеВ Москве умер Евгений ПримаковПосле окончания вуза он работал в Институте метрологии времени и пространства.

Занимаясь проблемами сверхточных измерений частоты времени, Пушкин стал главным конструктором первых в Советском Союзе сверхточных квантовых часов.