В Йемене с 11 июля объявлено перемирие
20:34, 09 июля 2015Мир
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Стороны конфликта в Йемене достигли договоренности о перемирии, которое начнется в ночь на 11 июля.
REUTERS
Как отмечается в заявлении ООН, перемирие должно продлиться до окончания священного для мусульман месяца рамадан, то есть до 16 июля, передает Би-би-си.
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Вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже около года.
С одной стороны в нем выступают повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - войска изгнанного ими президента Абд Раббу Мансура Хади, в поддержку которого выступили арабские страны во главе с Саудовской Аравией.
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