В Йемене с 11 июля объявлено перемирие

Как отмечается в заявлении ООН, перемирие должно продлиться до окончания священного для мусульман месяца рамадан, то есть до 16 июля, передает Би-би-си.

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Вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже около года.

С одной стороны в нем выступают повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - войска изгнанного ими президента Абд Раббу Мансура Хади, в поддержку которого выступили арабские страны во главе с Саудовской Аравией.