В Новой Зеландии откроется первый в мире частный космодром

Фирма Rocket Lab заявила о строительстве космодрома на косе Каторет возле Крисчерча (Новая Зеландия), первый запуск ракеты с которого планируется совершить уже в конце этого года, сообщает ZN.ua со ссылкой New Scientist.

По словам СЕО компании Rocket Lab Питера Бека, орбитальные запуски с государственных космодромов являются слишком дорогими для большинства космических предприятий и для того, чтобы совершить с них запуск, необходимо стоять в очереди, по крайней мере, год.

Он заявил, что для того, чтобы совершить запуск "придется выписать чек на миллиарды долларов. Но что если можно будет вычеркнуть ноль в конце этой суммы? Это откроет рынок для многих интересных предприятий".

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Rocket Lab планирует совершать по 100 запусков каждый год, стоимость которых будет составлять до 5 миллионов долларов.

Низкая стоимость запусков связана с их частотой, удачным расположением космодрома, новой технологией создания ракет и расположением строительства ракеты и ее инфраструктуры в одном месте.