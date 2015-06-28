Ракета с провиантом для МКС взорвалась на третьей минуте после запуска

Старт был дан в 17:21 по Киеву. Falcon 9 взорвалась на 3-й минуте полета после старта, сообщают РИА Новости со ссылкой на NASA.

"Мы подтверждаем нештатный запуск", — сообщил ведущий трансляции.

"Ясности о том, что именно произошло, пока нет. Специалисты начали изучение случившегося по полученному видеоизображению. Ракета развалилась, пока не ясно, случилось ли это до того, как были предприняты необходимые меры предосторожности, или нет", — сообщил ведущий трансляции.

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Falcon 9 должна была отправить Dragon к МКС по контракту между частной компанией SpaceX и NASA. На корабле к МКС отправлялись около 2 тонн груза, в том числе провиант, материалы для научных экспериментов, а также стыковочный узел для модернизации станции для будущих стыковок с американскими пилотируемыми кораблями.

Разработчиком Dragon и ракеты-носителя Falcon 9 является частная компания SpaceX, которая по контракту с NASA обязалась осуществить до 2016 года 12 запусков к МКС.