В возрасте 77 лет умер продюсер "11 друзей Оушена" Джерри Вайнтрауб

Причина смерти - остановка сердца. Ему было 77 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Hollywood Reporter.

Вайнтрауб, родившийся 26 сентября 1937 года в Нью-Йорке, посвятил шоу-бизнесу более 50 лет жизни. Помимо кино, он продюсировал концерты таких музыкантов, как Фрэнк Синатра, Боб Дилан, Долли Партон и группа Beach Boys. Продюсер также возглавлял киностудию United Artists.

В творческой биографии Вайнтрауба - 52 художественных фильма и телесериала. Всемирную славу ему принесли работы над остросюжетной картиной "Парень-каратист" (1984) и ее продолжениями, лентами "Одиннадцать друзей Оушена" (2001), "Двенадцать друзей Оушена" (2004) и "Тринадцать друзей Оушена" (2007). Также был занят в съемках нового комедийного телесериала канала HBO "The Brink".

Самые престижные награды он завоевал именно за работу на телевидении. Это - три премии "Эмми".

Ранее УНИАН сообщал, что один из создателей популярного анимационного сериала "Симпсоны" Сэм Саймон умер на 60-м году жизни. Сэм Саймон выиграл девять наград "Эмми" за работу в качестве сценариста, режиссера и исполнительного продюсера "Симпсонов".