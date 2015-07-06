Греция может выпустить квазивалюту IOU - СМИ

11:13, 06 июля 2015
Мир
5409 0

Отмечается, что расписками IOU власти страны смогут рассчитаться с пенсионерами и госслужащими, а также поставщиками товаров и энергоресурсов.

REUTERS

Правительство Греции может прибегнуть к выпуску квазивалюты — специальных долговых расписок IOU (по созвучию с английским "I Owe You" — "Я должен тебе" — ред.), сообщает РИА Новости со ссылкой на газету La Libre Belgique.

"Греческое государство может оказаться в этой ситуации, если Европейский центральный банк прекратит поставлять стране евро, и когда сейфы банков окажутся пусты", — отмечает СМИ.

Расписками IOU правительство Греции сможет рассчитаться с пенсионерами и государственными служащими, а также поставщиками товаров и энергоресурсов. IOU могут находится в обращении параллельно с евро.

По мнению ряда экономистов, теоретически введение квазивалюты может помочь Греции выбраться из долговой ямы. Вместе с тем, ожидаемое при этом падение реальных доходов бюджетников, которым придется обменивать IOU на евро по рыночному курсу, приведет к росту цен на импортные товары.

На воскресном референдуме в Греции более 61% проголосовавших сказали "нет" требованиям европейских кредиторов, около 39% согласились на эти требования. Правительство Греции объявило, что выборы стали победой демократии, однако глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум назвал итоги референдума "весьма печальными" для будущего страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter