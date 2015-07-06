Греция может выпустить квазивалюту IOU - СМИ

Правительство Греции может прибегнуть к выпуску квазивалюты — специальных долговых расписок IOU (по созвучию с английским "I Owe You" — "Я должен тебе" — ред.), сообщает РИА Новости со ссылкой на газету La Libre Belgique.

"Греческое государство может оказаться в этой ситуации, если Европейский центральный банк прекратит поставлять стране евро, и когда сейфы банков окажутся пусты", — отмечает СМИ.

Расписками IOU правительство Греции сможет рассчитаться с пенсионерами и государственными служащими, а также поставщиками товаров и энергоресурсов. IOU могут находится в обращении параллельно с евро.

По мнению ряда экономистов, теоретически введение квазивалюты может помочь Греции выбраться из долговой ямы. Вместе с тем, ожидаемое при этом падение реальных доходов бюджетников, которым придется обменивать IOU на евро по рыночному курсу, приведет к росту цен на импортные товары.

На воскресном референдуме в Греции более 61% проголосовавших сказали "нет" требованиям европейских кредиторов, около 39% согласились на эти требования. Правительство Греции объявило, что выборы стали победой демократии, однако глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум назвал итоги референдума "весьма печальными" для будущего страны.