Глава Еврогруппы назвал результаты референдума в Греции "очень печальными"

"Для восстановления греческой экономики необходимы сложные решения и реформы. Теперь мы будем ждать инициатив греческих властей", - сказал он.

Ранее лидеры Франции и Германии в телефонном разговоре отметили, что волю греческого народа следует уважать, сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеПо окончательным данным, 61,31% греков высказались против условий соглашения с кредиторами

Министры финансов 19 стран еврозоны намерены обсудить ситуацию в Греции на специальном саммите, который состоится во вторник, 7 июля.

По итогам обработки 95% бюллетеней референдума более 61,5% греков сказали "нет" предложениям международных кредиторов.