Глава Еврогруппы назвал результаты референдума в Греции "очень печальными"
07:17, 06 июля 2015Мир
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Глава Еврогруппы и министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум назвал результат референдума в Греции "очень печальным" для будущего страны.
REUTERS
"Для восстановления греческой экономики необходимы сложные решения и реформы. Теперь мы будем ждать инициатив греческих властей", - сказал он.
Ранее лидеры Франции и Германии в телефонном разговоре отметили, что волю греческого народа следует уважать, сообщает Русская служба ВВС.
Читайте такжеПо окончательным данным, 61,31% греков высказались против условий соглашения с кредиторами
Министры финансов 19 стран еврозоны намерены обсудить ситуацию в Греции на специальном саммите, который состоится во вторник, 7 июля.
По итогам обработки 95% бюллетеней референдума более 61,5% греков сказали "нет" предложениям международных кредиторов.
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