Сухопутные силы Литвы и США подписали меморандум о сотрудничестве

Об этом сообщает пресс-служба министерства охраны края (обороны) балтийской республики, передает РИА Новости.

"Генерал-майор командующий сухопутными войсками Литовской армии Алмантас Лейка и генерал-лейтенант командующий сухопутными войсками США в Европе Бэн Ходжес в Алитусе подписали меморандум взаимопонимания о сотрудничестве сухопутных сил Литвы и сухопутных сил США в Европе в 2015-2017 годах", — говорится в сообщении.

Утвержденный меморандумом план средств сотрудничества предусматривает участие военных США и Литвы в совместных учениях. В течение более чем двухлетнего периода планируется совместно организовать около 15 учений, которые дополнят меры, осуществляемой США в Восточной Европе операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").

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"Меморандум основывается на партнерстве США и Литвы, призванном ответить на международные кризисы и обеспечить превентивные меры для предотвращения конфликтов в Европе", — отмечает ведомство.

В документе утверждается, что меморандум также призван продемонстрировать и усилить обоюдные обязательства стран в области коллективной безопасности и развивать мощности, необходимые для осуществления этих обязательств. Совместные учения военными обеих стран также призваны улучшить подготовку к совместным международным операциям под руководством США и НАТО.

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Как сообщал УНИАН, президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что во время саммита НАТО, который состоится в июле 2016 года, Польша будет настаивать на усилении уже существующего постоянного присутствия сил Альянса на восточной границе.