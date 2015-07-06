Ципрас: правительство Греции в понедельник вернется за стол переговоров с кредиторами

Об этом заявил премьер-министр Алексис Ципрас в телеобращении к нации, передает ТАСС.

"С завтрашнего дня Греция вернется за стол переговоров, и немедленным приоритетом будет восстановление банковской системы", - сказал он.

По словам Ципраса, "на этот раз на столе переговоров будет и проблема (реструктуризации) долга".

Читайте такжеПо предварительным данным, более 60% греков сказали "нет" требованиям кредиторов

Ранее УНИАН сообщал, что по словам официального представителя кабинета министров Гавриила Сакелларидиса, правительство Греции получило четкий мандат на защиту своей позиции на переговорах с кредиторами и немедленно начинает переговоры по существу соглашения с кредиторами.