Ципрас: правительство Греции в понедельник вернется за стол переговоров с кредиторами
00:26, 06 июля 2015Мир
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Правительство Греции возвращается в понедельник за стол переговоров с международными кредиторами.
REUTERS
Об этом заявил премьер-министр Алексис Ципрас в телеобращении к нации, передает ТАСС.
"С завтрашнего дня Греция вернется за стол переговоров, и немедленным приоритетом будет восстановление банковской системы", - сказал он.
По словам Ципраса, "на этот раз на столе переговоров будет и проблема (реструктуризации) долга".
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Ранее УНИАН сообщал, что по словам официального представителя кабинета министров Гавриила Сакелларидиса, правительство Греции получило четкий мандат на защиту своей позиции на переговорах с кредиторами и немедленно начинает переговоры по существу соглашения с кредиторами.
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