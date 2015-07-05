Греция немедленно начинает переговоры с кредиторами

Об этом заявил официальный представитель кабинета министров Гавриил Сакелларидис телеканалу Ant1 сразу после публикации данных опросов на референдуме, передает РИА Новости.

По оценке социологов, греки сказали "нет" требованиям кредиторов продолжить политику жесткой экономии.

"Такой результат, хотя и с небольшой разницей в пользу "нет", дает правительству народный мандат действовать в чрезвычайно трудных условиях. Он поручает правительству защитить свое собственное предложение, свои позиции", — сказал Сакелларидис.

Представитель греческого правительства отметил, что переговоры "не начинаются с нуля".

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Сакелларидис также призвал к единству народа, отметив, что надо обеспечить, чтобы все граждане оставались едиными независимо от того, как они голосовали на референдуме. "Необходимо национальное единство", — сказал он.

В свою очередь госминистр Никос Паппас сказал, что "нет" на референдуме станет посланием миру. "Соглашение с кредиторами будет лучше, если победит "нет", это будет послание миру", — заявил Паппас телеканалу Alpha.

"Нет никакой причины, почему нет ликвидности у банков", — сказал он и подчеркнул, что все хотят соглашение. Он надеется, что "все будет положительным".