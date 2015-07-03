Путин потребовал проанализировать "вызовы и риски" для России от западных санкций

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на заседании российского Совета безопасности.

«Нам нужно соответствующим образом, конечно, на все это реагировать, предпринимать дополнительные системные меры на всех ключевых направлениях. Прежде всего необходимо в короткие сроки провести анализ всего спектра потенциальных вызовов и рисков: и политических, и экономических, и информационных, и других – и на основании этого скорректировать стратегию национальной безопасности России», - сказал Путин.

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По его словам, с учётом обновлённой стратегии национальной безопасности должны быть актуализированы действующие и разрабатываемые документы стратегического планирования. Кроме того, в случае необходимости надо будет внести уточнения и в концепцию внешней политики, и в основы комплексной политики России на пространстве СНГ, добавил он.

Президент РФ заявил, что российский стратегический курс на внешнеполитическом направлении остаётся неизменным. «Мы открыты для равноправного сотрудничества, для коллективной работы по ключевым вопросам международной повестки; будем и дальше строить отношения с партнёрами на принципах уважения и взаимного учёта интересов – разумеется, без ущерба для собственного суверенитета и национальной безопасности», - сказал Путин.

По его словам, как и прежде, Россия выступает за активное развитие экономической интеграции на пространстве СНГ, за расширение политических, деловых и гуманитарных связей со странами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.